На сьогодні рішення про будівлю Бюро ще немає

За два місяці (орієнтовно – 25 листопада) має розпочати свою роботу Бюро економічної безпеки. Я вже писав про те, що для його запуску уряд має ухвалити понад 20 постанов, ще зміни у чинне законодавство має ухвалити Верховна Рада.

Однак, чи найголовніше нині питання – де буде працювати БЕБ. Невже про це забули? Це має визначити уряд.

На сьогодні рішення про будівлю Бюро ще немає. І як би це зараз дивно не звучало, але саме це може і загальмувати запуск БЕБу. Бо для нього потрібне спеціально обладнане приміщення (спецзв’язок для конфіденційної інформацієї, кімната для зберігання зброї, захист від зовнішнього спостереження etc). Щоб усе це підготувати, потрібен час і гроші (для ремонту, звісно ж). Для прикладу 2020 року Верховний Суд замовив ремонт однієї із своїх будівель на 498 млн. грн. Це без спецзв’язку та охоронних систем. І ремонт триватиме понад два роки.

Чи є такий час у БЕБ? Немає. Чи є гроші для такого дорогого ремонту? Ні.

Та й ми всі вже чекаємо від нової структури дії та результатів. А відтак рішення по приміщенню могло б бути простим: наприклад, віддати Бюро частину приміщення ДФС. Інакше, повторюся, старт роботи БЕБу знову буде відтерміновано на невизначений час.

Джерело: блог Сергія Руденка

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