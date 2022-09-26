БЕБ виявило в одній із західних областей понад 380 млн грн ризикових сум

У січні – квітні 2022 року 15 компаній заявили понад 360 млн грн. до бюджетного відшкодування ПДВ в одній із західних областей України

БЕБ надіслало рекомендації податковій службі перевірити достовірність нарахування сум бюджетного відшкодування податку

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України виявили передумови до заподіяння шкоди економічній безпеці України від фінансово-господарської діяльності низки суб’єктів господарювання. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Аналітики БЕБ встановили, що на початку 2022 року двома суб’єктами господарської діяльності заявлено понад 26,5 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість за товарними залишками, імпортованими протягом 2021-2022 рр. Проведеними заходами також встановлено, що в січні – квітні 2022 року ще 15 компаній заявили понад 360 млн грн. до бюджетного відшкодування ПДВ в одній із західних областей України.

«Одна із зазначених компаній, що здійснює діяльність у сфері торгівлі, в тому числі і тютюновими виробами, заявила до відшкодування понад 144 млн грн. Водночас, за наявною інформацією згадані суб’єкти господарювання не здійснювали операцій з експорту та/або реалізації товарних залишків, що може свідчити про їх фактичну відсутність», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники БЕБ надіслали відповідні рекомендації Державній податковій службі України та обласному Головному управлінню ДПС та запропонували провести перевірку достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість товариствам. Також запропоновано дослідити наявність в останніх товарних залишків в складських приміщеннях та законність їх походження.

Раніше повідомлялося, що БЕБ заявило про викриття двох компаній (одна напряму належить «відомому українському бізнесмену», інша – опосередковано) у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – за даними видання Економічна правда, йдеться про компанії Олександра Ярославського.