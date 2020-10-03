За випуск зелених єврооблігацій ДТЕК отримав нагороду Most Impressive Debut Issuer від GlobalCapital



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія ДТЕК отримала нагороду Most Impressive Debut Issuer від GlobalCapital

ДТЕК уже вдруге отримала престижну нагороду

Це вже друга нагорода ДТЕК за випуск зелених єврооблігацій, які стали для України новим фінансовим інструментом по декарбонізації економіки. У листопаді 2019 року компанія вперше здійснила випуск зелених єврооблігацій – цінні папери на суму 325 млн євро з терміном обігу 5 років включені в лістинг Euronext Dublin.

За умовами випуску, залучені кошти можуть бути спрямовані винятково на проєкти, які існують зараз і майбутні проєкти ДТЕК ВДЕ у відновлюваній енергетиці. Дебютний випуск компанії став бенчмарком для всього українського сектору відновлюваної енергетики і продемонстрував підвищену увагу міжнародних інвесторів до проєктів, які підтримують принципи ESG (Environmental, Social, Governance).

«Інвестиції у відновлювальні джерела енергії України – це вагомий внесок у покращення екологічної ситуації нашої країни, який має масштабуватись та всіляко підтримуватися», – прокоментував генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс.

За результатами голосування учасників міжнародного фінансового ринку GlobalCapital визначає переможців серед компаній з усього світу, які працюють в різних галузях економіки. Нагорода вручається в рамках церемонії Bonds Awards 2020. Видання GlobalCapital понад 30 років є ключовим джерелом інформації про міжнародні фінансові ринки.

ДТЕК ВДЕ розвиває зелену енергетику в рамках Групи ДТЕК, що сприяє досягненню глобальної мети України щодо декарбонізації економіки країни. Компанія інвестувала в розвиток відновлюваної енергетики 1,2 млрд євро, що дозволило побудувати вітро- та сонячні електростанції потужністю 1 ГВт. Робота станцій буде сприяти щорічному скороченню викидів СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн.