Біля готелю «Мир» у Києві горіла будівля
Фото Михайла Глуховського
На столичному Голосієво горіла розвалена будівля
Біля готелю «Мир» працює одна машина з вогнеборцями. Про це повідомляє «Главком».
Нагадаємо, на світанку у багатоповерхівці в Києві сталася пожежа: є потерпілий.
Як повідомлялося, 31 січня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.
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