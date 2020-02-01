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    Новини

    Біля готелю «Мир» у Києві горіла будівля

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    Біля готелю «Мир» у Києві горіла будівля
    Фото Михайла Глуховського

    На столичному Голосієво горіла розвалена будівля

    Біля готелю «Мир» працює одна машина з вогнеборцями. Про це повідомляє «Главком».

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    Нагадаємо, на світанку у багатоповерхівці в Києві сталася пожежа: є потерпілий.

    Як повідомлялося, 31 січня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.

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