На Дарниці горіли гаражі з машинами (фото)



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Пожежа виникла у гаражах, в яких знаходилися автівки Фото: ДСНС

У гаражах вогнеборці виявили два газових балони

Сьогодні, 31 січня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що горять гаражі, в яких знаходяться автомобілі. Під час проведення розвідки бійці виявили 2 газових балони, які відразу ж винесли на безпечну відстань. Про це повідомляє столичне управління ДСНС.

О 8:29 рятувальники локалізували загоряння на площі 100 кв. м та о 8:39 – ліквідували.

На місці задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.