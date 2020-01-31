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    Новини

    На Дарниці горіли гаражі з машинами (фото)

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    Пожежа виникла у гаражах, в яких знаходилися автівки - На Дарниці горіли гаражі з машинами (фото)
    Пожежа виникла у гаражах, в яких знаходилися автівки
    Фото: ДСНС

    У гаражах вогнеборці виявили два газових балони

    Сьогодні, 31 січня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.

    На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що горять гаражі, в яких знаходяться автомобілі. Під час проведення розвідки бійці виявили 2 газових балони, які відразу ж винесли на безпечну відстань. Про це повідомляє столичне управління ДСНС.

    О 8:29 рятувальники локалізували загоряння на площі 100 кв. м та о 8:39 – ліквідували.

    На місці задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

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    На Дарниці горіли гаражі з машинами (фото)
    На Дарниці горіли гаражі з машинами (фото)
    На Дарниці горіли гаражі з машинами (фото)
    На Дарниці горіли гаражі з машинами (фото)

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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