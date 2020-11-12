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    Новини

    На Київщині горіла приватна ферма (фото)

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    Горіла покрівля приватної ферми на площі 530 кв. м - На Київщині горіла приватна ферма (фото)
    Горіла покрівля приватної ферми на площі 530 кв. м
    Фото: ДСНС

    Про загибель свійських тварин не повідомляється

    У середу, 11 листопада, сталося загорання приватної ферми у смт Рокитне.

    Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Рокитнянського району о 22:08, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено чергові караули смт Рокитне, Таращі, Узина та Білої Церкви у складі 21 чоловіка.

    По прибуттю рятувальники встановили, що горить покрівля приватної ферми на площі 530 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 23:29 та о 00:51 повністю ліквідовано.

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    На Київщині горіла приватна ферма (фото)
    На Київщині горіла приватна ферма (фото)

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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