На Київщині горіла приватна ферма (фото)
Про загибель свійських тварин не повідомляється
У середу, 11 листопада, сталося загорання приватної ферми у смт Рокитне.
Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Рокитнянського району о 22:08, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було направлено чергові караули смт Рокитне, Таращі, Узина та Білої Церкви у складі 21 чоловіка.
По прибуттю рятувальники встановили, що горить покрівля приватної ферми на площі 530 кв. м.
Пожежу було локалізовано о 23:29 та о 00:51 повністю ліквідовано.
Причина пожежі наразі встановлюється.