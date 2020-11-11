Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка
Тіло жінки знайшли рятувальники під час ліквідації загорання
У вівторок, 10 листопада, пізно ввечері сталося загорання житлового будинку у с. Стрітівка Кагарлицького району. Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку 19 Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик о 23:38.
Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На місці вогнеборцями було встановлено, що в будинку знаходиться власниця житлового будинку.
Силами семи рятувальників пожежу було локалізовано о 00:35 та ліквідовано в 01:55.
В результаті пожежі загинула жінка 1935 року народження.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.
5 листопада сталася пожежа в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку вул. Нове Шосе у м. Буча. Рятувальники евакуювали 12 людей та врятували двох чоловіків 1973 р.н. та 1966 р.н., яких передали медикам швидкої медичної допомоги. Але чоловік 1973 року народження помер в реанімаційному відділенні.