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    Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка

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    На місці ліквідації пожежі працювали сім вогнеборців - Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка
    На місці ліквідації пожежі працювали сім вогнеборців
    Фото ілюстративне

    Тіло жінки знайшли рятувальники під час ліквідації загорання

    У вівторок, 10 листопада, пізно ввечері сталося загорання житлового будинку у с. Стрітівка Кагарлицького району. Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку 19 Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик о 23:38.

    Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці вогнеборцями було встановлено, що в будинку знаходиться власниця житлового будинку.

    Силами семи рятувальників пожежу було локалізовано о 00:35 та ліквідовано в 01:55.

    В результаті пожежі загинула жінка 1935 року народження.  

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося,  27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

    5 листопада сталася пожежа в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку вул. Нове Шосе у м. Буча. Рятувальники евакуювали 12 людей та врятували двох чоловіків 1973 р.н. та 1966 р.н., яких передали медикам швидкої медичної допомоги. Але чоловік 1973 року народження помер в реанімаційному відділенні.

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники жінка
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