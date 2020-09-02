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    На Київщині коронавірусні лікарні завантажені вже на третину

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    У 9 лікарнях Київщини 306 ліжок підключено до централізованого постачання кисню - На Київщині коронавірусні лікарні завантажені вже на третину
    У 9 лікарнях Київщини 306 ліжок підключено до централізованого постачання кисню

    У лікарнях «другої хвилі» перепрофільовано під коронавірус 95 ліжок

    У лікарнях «першої хвилі» Київської області, підготовлених для можливих пацієнтів з коронавірусом, завантаженість ліжок становить 35,2%. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    «На 825 ліжках на сьогодні перебуває 291 пацієнт, що становить 35,2% завантаженості ліжок. З них у 208 пацієнтів підтверджено інфікування Covid-19, інші 83 пацієнти очікують результат», - сказав він.

    Володін також повідомив, що заклади «першої хвилі» обладнані 101 апаратом ШВЛ. У 9 закладах 306 ліжок підключено до централізованого постачання кисню. Ще 83 ліжка підключені до кисню за рахунок концентраторів.

    В лікарнях «другої хвилі» перепрофільовано під коронавірус 95 ліжок. Вони обладнані 35 апаратами ШВЛ. В 5 медзакладах «другої хвилі» з 95 ліжок до централізованого постачання кисню підключено 41 ліжко. Ще 26 підключені за рахунок кисневих концентраторів.

    Володін закликав мешканців області жорстко дотримуватися правил карантину, поважати здоров’я та життя оточуючих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Як повідомлялося, у Київській області зафіксовано 5842 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб

    Київщина лікарня епідемія коронавірус
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