На Київщині коронавірусні лікарні завантажені вже на третину



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У 9 лікарнях Київщини 306 ліжок підключено до централізованого постачання кисню

У лікарнях «другої хвилі» перепрофільовано під коронавірус 95 ліжок

У лікарнях «першої хвилі» Київської області, підготовлених для можливих пацієнтів з коронавірусом, завантаженість ліжок становить 35,2%. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«На 825 ліжках на сьогодні перебуває 291 пацієнт, що становить 35,2% завантаженості ліжок. З них у 208 пацієнтів підтверджено інфікування Covid-19, інші 83 пацієнти очікують результат», - сказав він.

Володін також повідомив, що заклади «першої хвилі» обладнані 101 апаратом ШВЛ. У 9 закладах 306 ліжок підключено до централізованого постачання кисню. Ще 83 ліжка підключені до кисню за рахунок концентраторів.

В лікарнях «другої хвилі» перепрофільовано під коронавірус 95 ліжок. Вони обладнані 35 апаратами ШВЛ. В 5 медзакладах «другої хвилі» з 95 ліжок до централізованого постачання кисню підключено 41 ліжко. Ще 26 підключені за рахунок кисневих концентраторів.

Володін закликав мешканців області жорстко дотримуватися правил карантину, поважати здоров’я та життя оточуючих.

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