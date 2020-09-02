На Київщині значно зросла кількість школярів



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Навчальний рік стартував у складних епідемічних умовах

До перших Київської класів області зараховано 25,7 тис. учнів

Навчальний рік стартував у 702 закладах середньої освіти Київської області. Всього в них навчатиметься 227,9 тис. учнів, що на 3,5 тис. більше, ніж минулого року. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Навчальний рік стартував у складних епідемічних умовах. Та все ж діти мають йти на навчання. До перших класів області зараховано 25,7 тис. учнів, з них у сільській місцевості навчатимуться 8,7 тис. першокласників. До 10 класу зараховано майже 11 тис. учнів, із них у сільській місцевості навчатимуться 3,2 тис. дітей», - розповів голова КОДА.

Найбільше учнів навчається у закладах освіти Києво-Святошинського району (30,6 тис.), міст Біла Церква (20,6 тис.) та Бровари (15,6 тис.).

Очільник Київщини додав, що навчальні заклади області забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції: «Всі райони, міста і ОТГ закуповують їх у повному обсязі від потреби, розрахованої на кількість педагогічних працівників та учнів закладів освіти, та, відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря України».

«Звертаю увагу керівників місцевих органів управління освіти, закладів освіти та батьків: збирати кошти з батьків для закупівлі засобів захисту та дезінфекції для закладів освіти неприпустимо», - підкреслив Володін.

Як повідомлялося, 1 вересня у Києві до школи пішли понад 30 тисяч першокласників.

У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.