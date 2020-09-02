Коронавірусні лікарні Києва заповнені на 54%



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У столичних лікарнях 164 пацієнти з коронавірусом у важкому стані Фото ілюстративне

Наразі у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус

У столиці різко збільшилася кількість госпіталізованих хворих на коронавірус і пневмонію. У лікарнях перебувають 788 хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«До лікарень столиці за минулу добу потрапили 75 пацієнтів! Загалом на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнти - у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 - під апаратами ШВЛ. Іще 100 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус», - сказав він.

За словами мера Києва, збільшується й кількість хворих на пневмонію. Так, за минулу добу госпіталізували 144 пацієнти з таким діагнозом. Загалом же запалення легень у столичних медзакладах лікують 1128 хворих.

Кличко зауважив, що лікарні для пацієнтів з коронавірусом працюють в режимі інфекційних госпіталів. Загалом, вони заповнені майже на 54%. Минулого тижня місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8. І вони вже приймають пацієнтів з Covid-19.

«Я хочу вкотре звернутися до всіх: коло звужується… І вже в кожного з нас є знайомі, родичі чи співробітники, які захворіли на коронавірус. І поводитися в цій ситуації легковажно чи розповідати про світову змову – м'яко кажучи, нерозумно! - підкреслив Кличко. - А якщо в людини немає інстинкту самозбереження, вберегти і врятувати її складно… Тому, не нехтуйте своїм здоров'ям і не наражайте на небезпеку близьких та людей, які поруч. Адже ви можете перенести хворобу без симптомів або в легкій формі, але заразити людей, які в групі ризику!».

Коронавірус в Україні

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Померли 2656

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Як повідомлялося, минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.

Різко збільшилася і кількість госпіталізованих, до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.