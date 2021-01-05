У Києві за добу коронавірус виявлено у понад 800 людей

У Києві найвищі добові показники захворюваності на коронавірус

За минулу добу, 4 січня, у Києві коронавірус виявлено у 846 людей. Це на 342 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 3 січня було 504 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 114369 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 40354 особи, померли 1977 осіб.

У Київській області зафіксовано 61108 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 266 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 301 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 37218 осіб, померли 979 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1083585 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 4 січня зафіксовано 5334 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 4 січня у Києві було підтверджено 113523 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 504 осіб.

У Київській області було 60842 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 301 нового хворого.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.