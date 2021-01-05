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    Оперативні дані: в Україні за добу виявлено понад 5 тис. нових хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash;&nbsp;1 083 585&nbsp;осіб - Оперативні дані: в Україні за добу виявлено понад 5 тис. нових хворих на коронавірус
    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 083 585 осіб

    За минулу добу в Україні одужало 13 850 осіб

    В Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксовано 5 334 нових випадків Covid-19. Це на 1176 випадків більше, ніж за попередню добу (4 158). Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 280 осіб;
    • летальних випадків – 202;
    • одужало – 13 850 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 083 585 осіб;
    • одужало – 747 408 осіб;
    • летальних випадків – 19 129;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    м. Київ – 846 випадків;

    Вінницька область – 76 випадків;

    Волинська область – 86 випадків;

    Дніпропетровська область – 320 випадків;

    Донецька область – 269 випадків;

    Житомирська область – 77 випадків;

    Закарпатська область – 65 випадків;

    Запорізька область – 418 випадків;

    Івано-Франківська область – 61 випадок;

    Київська область – 266 випадків;

    Кіровоградська область – 25 випадків;

    Луганська область – 33 випадки;

    Львівська область – 371 випадок;

    Миколаївська область – 87 випадків;

    Одеська область – 682 випадки;

    Полтавська область – 376 випадків;

    Рівненська область – 137 випадків;

    Сумська область – 59 випадків;

    Тернопільська область – 53 випадки;

    Харківська область – 313 випадків;

    Херсонська область – 84 випадки;

    Хмельницька область – 40 випадків;

    Черкаська область – 376 випадків;

    Чернівецька область – 127 випадків;

    Чернігівська область – 87 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 5 січня коронавірус зафіксували у понад 86,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,8 млн осіб, а одужали 61 млн людей.

     

     

    Теги: Київ міністр Волинська область Запорізька область коронавірус
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