Оперативні дані: в Україні за добу виявлено понад 5 тис. нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 083 585 осіб

За минулу добу в Україні одужало 13 850 осіб

В Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксовано 5 334 нових випадків Covid-19. Це на 1176 випадків більше, ніж за попередню добу (4 158). Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 280 осіб;

летальних випадків – 202;

одужало – 13 850 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 083 585 осіб;

одужало – 747 408 осіб;

летальних випадків – 19 129;

проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 846 випадків;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 86 випадків;

Дніпропетровська область – 320 випадків;

Донецька область – 269 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 65 випадків;

Запорізька область – 418 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 266 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Миколаївська область – 87 випадків;

Одеська область – 682 випадки;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 59 випадків;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 376 випадків;

Чернівецька область – 127 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 5 січня коронавірус зафіксували у понад 86,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,8 млн осіб, а одужали 61 млн людей.