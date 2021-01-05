Це необхідний захід. Степанов назвав головну причину січневого локдауну

Крім того, Степанов пояснив, що посилення карантину необхідне, щоб потім не вводити локдаун

Керівник МОЗ зазначив, що карантин дасть змогу розвантажити медичну систему

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про необхідність посилення карантину у період з 8 по 24 січня в Україні. Про це він заявив під час брифінгу.

За словами очільника МОЗ, така міра необхідна, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу у країні.

«Ми виходили з того, що карантинні обмеження будуть діяти на території країни 16 днів – це той термін, який необхідний нам, щоб повністю збити хвилю поширення Covid-19. Це та міра, яка необхідна для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів», – сказав міністр.

Крім того, Степанов пояснив, що посилення карантину необхідне, щоб потім не вводити локдаун.

«Щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб до весни – до квітня, травня – не вводити локдаунів, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю поширення Covid-19, щоб витримала наша медична система. Щоб ми всім мали змогу надати допомогу, незалежно від того, де проживають українці», – сказав він.

Нагадаємо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

В Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.