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    Це необхідний захід. Степанов назвав головну причину січневого локдауну

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    <p>Крім того, Степанов пояснив, що посилення карантину необхідне, щоб потім не вводити локдаун</p> - Це необхідний захід. Степанов назвав головну причину січневого локдауну

    Крім того, Степанов пояснив, що посилення карантину необхідне, щоб потім не вводити локдаун

    Фото: Слово і діло

    Керівник МОЗ зазначив, що карантин дасть змогу розвантажити медичну систему

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про необхідність посилення карантину у період з 8 по 24 січня в Україні. Про це він заявив під час брифінгу.

    За словами очільника МОЗ, така міра необхідна, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу у країні.

    «Ми виходили з того, що карантинні обмеження будуть діяти на території країни 16 днів – це той термін, який необхідний нам, щоб повністю збити хвилю поширення Covid-19. Це та міра, яка необхідна для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів», – сказав міністр.

    Крім того, Степанов пояснив, що посилення карантину необхідне, щоб потім не вводити локдаун.

    «Щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб до весни – до квітня, травня – не вводити локдаунів, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю поширення Covid-19, щоб витримала наша медична система. Щоб ми всім мали змогу надати допомогу, незалежно від того, де проживають українці», – сказав він.

    Нагадаємо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

    В Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Теги: міністр українці грип Максим Степанов карантин робота коронавірус
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