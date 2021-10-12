У Києві судитимуть двох чоловіків, які жорстоко вбили безхатченка

Зловмисники облили чоловіка легкозаймистою речовиною та підпалили його одяг

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування вбивства двома чоловіками 41-річного безхатченка. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, вбивство сталося на початку травня цього року у недобудові на проспекті Георгія Ґонгадзе. До поліції звернулися перехожі з повідомленням про людину, на якій горить одяг. За лічені хвилини на місце події прибули правоохоронці, лікарі та працівники ДСНС.

Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій та оперативно встановили хронологію подій. Виявилося, що 41-річний безхатько впродовж тривалого часу мешкав у закинутій будівлі та час від часу в нього відбувалися конфлікти з неповнолітніми, які збиралися там компанією.

Про останню суперечку один із хлопців розповів своєму вітчиму, який разом із товаришем вирішив помститися незнайомцю. Приятелі прийшли до чоловіка, облили його одяг легкозаймистою речовиною, а потім підпалили. Потерпілий отримав близько 80% опіків тіла та за декілька годин помер у лікарні.

Поліцейські затримали двох місцевих мешканців, 1997 та 2002 років народження та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб).

Щодо обох фігурантів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.