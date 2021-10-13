Стрілянина під Києвом: поліція озвучила версію злочину (фото, відео)

Постраждала внаслідок обстрілу родина раніше отримувала погрози

Поліція Київщини встановлює особу стрільця, який скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що 12 жовтня близько 07:43 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки.

«Поліція Київщини встановлює шляхи відходу стрілка, який скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці. При допиті свідків правоохоронці встановили, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі це основна версія слідства, але також є інші», – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За попередніми даними, зброя, з якої стрілок здійснив постріли, є переробленою.

На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції, криміналісти.