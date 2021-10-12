Під Києвом невідомий обстріляв чоловіка та жінку (фото, відео)
Чоловік зазнав поранення
У вівторок, 12 жовтня, в селі Софіївська Борщагівка невідомий у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Це сталося близько 07:45.
Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку. Про це повідомляєпресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини стрілянини.
«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної події – просимо повідомити на спецлінію поліції «102»», – закликають правоохоронці.
Як повідомлялося, нещодавно на одній із вулиць міста Бровари невідомий здійснив постріл 32-річному чоловіку в область грудної клітини та поїхав на таксі.