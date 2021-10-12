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    Під Києвом невідомий обстріляв чоловіка та жінку (фото, відео)

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    Кулі потрапили в ногу чоловіку - Під Києвом невідомий обстріляв чоловіка та жінку (фото, відео)
    Кулі потрапили в ногу чоловіку
    Фото: Нацполіція

    Чоловік зазнав поранення

    У вівторок, 12 жовтня, в селі Софіївська Борщагівка невідомий у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Це сталося близько 07:45.

    Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку. Про це повідомляєпресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

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    Під Києвом невідомий обстріляв чоловіка та жінку (фото, відео)
    Під Києвом невідомий обстріляв чоловіка та жінку (фото, відео)
    Під Києвом невідомий обстріляв чоловіка та жінку (фото, відео)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини стрілянини.

    «Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної події – просимо повідомити на спецлінію поліції «102»», – закликають правоохоронці.

    Як повідомлялося, нещодавно на одній із вулиць міста Бровари невідомий здійснив постріл 32-річному чоловіку в область грудної клітини та поїхав на таксі.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина стрілянина
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    Під Києвом невідомий обстріляв чоловіка та жінку (фото, відео)