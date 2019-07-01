На Київщині крадій намагався покінчити життя самогубством на місці злочину



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Крадій усі перепони в магазині вирізав болгаркою Фото: Нацполіція

Зловмисник залишився живий, завдячуючи поліцейським

Поліцейські охорони врятували життя крадію, який намагався покінчити життя самогубством на місці злочину у Київській області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

«34-річний житель міста Яготин програв значні кошти і щоб якось покращити матеріальне становище – вирішив обікрасти місцевий магазин. Детально продумав усі дії. З дому він взяв усе необхідне для цього: болгарку, продовжувач, змінний одяг. Батькам сказав, що пішов на нічну зміну. Чоловік у робочий час проник до універмагу в місті Яготин і переховувався у підвалі, доки не закрили магазин. Усі перепони він вирізав болгаркою», - розповіли в поліції.

Однак, проникнути у пункт обміну валют та різні відділи магазину чоловік не зміг. У той час, коли крадій намагався проникнути до ювелірного відділу, спрацювала сигналізація, і за лічені хвилини наряд поліції охорони Яготинського району прибув до торгового закладу.

Коли зловмисник побачив поліцейських, він перелякався і полоснув себе по шиї канцелярським ножем, щоб не потрапити до рук поліції і не відповідати за скоєний злочин. Також молодик подзвонив батькам і благав у них пробачення.

Тільки завдячуючи поліцейським охорони, зловмисник залишився живим. Правоохоронці викликали карету швидкої допомоги і молодика доправили до лікарні.