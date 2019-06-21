Зухвалий злочин посеред дня: банда іноземців викрала з авто киянина пакет із грошима (фото, відео)



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Зловмисники викрали із автомобіля пакет із 300 тисячами гривень Фото: Нацполіція

За жертвою злодії слідкували та очікували сприятливого моменту для скоєння злочину

У столиці оперативники затримали групу іноземців, котрі пограбували киянина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«60-річний киянин приїхав до одного із торгових центрів столиці. Із собою в машині чоловік мав 300 тисяч гривень, сховані у пакет. Раптово до авто підбіг незнайомець та через відкрите переднє пасажирське вікно вихопив пакунок із грошима. Поруч зловмисника вже чекав автомобіль зі спільниками, на якому вони намагалися втекти. Однак втечі фігурантів завадили співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва», - розповіли в поліції.

Трьох членів злочинної групи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місце скоєння злочину одразу ж виїхали детективи Голосіївського управління поліції, які задокументували подію та провели першочергові слідчі дії.

«Детективи опитали потерпілого, затриманих та свідків події, опрацювали відео з камер спостереження, провели невідкладний обшук іномарки зловмисників, вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Встановлено, що вік фігурантів – від 29-ти до 48-ми років, вони є громадянами іншої держави. Відомо, що за жертвою підозрювані слідкували та очікували сприятливого моменту для скоєння злочину», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу правопорушникам у вигляді тримання під вартою.

Також поліцейські перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.