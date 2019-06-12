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    У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)

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    У грабіжників виявили&nbsp;речі та техніку з квартири, яку вони щойно обікрали - У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)
    У грабіжників виявили речі та техніку з квартири, яку вони щойно обікрали
    Фото: Нацполіція

    Троє раніше судимих чоловіків обікрали квартиру в Подільському районі

    У ході відпрацювання оперативної інформації працівники Дніпровського управління поліції затримали трьох чоловіків за крадіжку з квартири на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва. Крадії проникли у чужу оселю шляхом підбору ключа. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, зловмисники винесли з помешкання музичну апаратуру, фотоапарат, наручний годинник, інтернет-обладнання, документи та банківські картки господарів.

    «Ми зупинили чоловіків на виході з під’їзду. Під час поверхневого огляду вилучили у них набір ключів, а у валізах – особисті речі та техніку з квартири, яку вони щойно обікрали», - повідомив правоохоронець.

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    Кримінальну трійцю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 36-річний уродженець Полтавщини, раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, та 39-річний і 31-річний кияни, раніше судимі за крадіжки, грабіж і зберігання небезпечних предметів.

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    У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)
    У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)
    У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)
    У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)
    У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)
    У Києві зловили раніше судимих квартирників (фото)

    Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

    Поліцейські перевіряють інформацію про причетність зловмисників до вчинення інших злочинів на території міста Києва.

     

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