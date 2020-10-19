На Київщині на хабарі викрили кандидата в депутати на місцевих виборах



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На Київщині на хабарі викрили землевпорядника Фото: СБУ

Посадовець вимагав хабар від місцевого мешканця за надання дозволу на розробку паспорта-прив’язки для розміщення продуктового магазину на території села

В Київській області співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві землевпорядника, який є кандидатом на майбутніх виборах до місцевих рад від однієї з партій.

Про це повідомляє ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

«На Київщині співробітники Служби безпеки України викрили на корупції землевпорядника однієї з сільських рад Бориспільського району. Крім того, хабарник є кандидатом на майбутніх виборах до місцевих рад від однієї з партій», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними досудового слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевого мешканця за прийняття виконавчим комітетом сільської ради та видачу рішення про надання дозволу на розробку паспорта-прив’язки для розміщення продуктового магазину на території села.

Затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні сільради під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Перевіряється причетність до скоєння злочину інших посадових осіб органу місцевого самоврядування.