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    Рішення про заборону книжки про Стуса ухвалила суддя, яка катається в «ДНР»

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    До переведення в Київ Марина Заставенко працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області - Рішення про заборону книжки про Стуса ухвалила суддя, яка катається в «ДНР»
    До переведення в Київ Марина Заставенко працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області

    Марина Заставенко - суддя з Донецька, яку в 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з так званою «ДНР»

    Суддя, яка іменем України вершить кривосуддя – Марина Заставенко в час війни відвідувала окуповані території. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст, історик і автор книги «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані.

    Далі Кіпіані наводить слова представника Центру протидії корупції  Галини Хижняк, яка пише, що «рішення заборонити згадувати Медведчука в книжці Вахтанга Кіпіані про суд над Стусом ухвалила суддя з Донецька, яку в 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з так званою «ДНР».

    «До переведення в Київ Марина Заставенко працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області.

    В 2016 році до Вищої кваліфкомісії суддів зверталась СБУ, яка вказувала на те, що у судді є майно на тимчасово окупованих територіях, вона систематично їздить туди-сюди. При цьому, суддя тривалий час не здійснювала правосуддя, бо перебувала саме на неконтрольованих Україною територіях», – йдеться у повідомленні.

    Хижняк наголосила, що ВККС спочатку відкрила дисципінарну справу, але потім відмовилась звільняти суддю Заставенко.

    «Навряд чи український суддя спокійно може кататись в «ДНР», не отримуючи для себе гарантії безпеки «з того боку». Особливо зважаючи на те, як активно росіяни поповнювали обмінний фонд. Саме тому СБУ писала скарги на таких суддів до ВККС», – підкреслила Хижняк.

    Як повідомлялося, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

    Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

    Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.

    У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

    Суд мав вирішити, чи справді у дев'яти епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року.

    У видавництві Vivat, яке видало книжку, прогнозують, що Дарницький районний суд Києва таки може винести рішення на користь Медведчука і заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про неї у ЗМІ та інтернеті.

    Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

    У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

    Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

     

     

    Віктор Медведчук СБУ Київ суд ДНР книги політика документи суддя окуповані території журналіст Василь Стус
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