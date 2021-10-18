На Київщині нелюд із сокирою посеред вулиці напав на багатодітну жінку (фото, відео)

Наразі за життя жінки борються лікарі

Нападник безжально бив жінку сокирою по голові

13 жовтня близько 21 години на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення від небайдужих людей про те, що на одній з вулиць села Погреби виявили непритомну скривавлену жінку. На місце події одразу прибули оперативники, наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів, слідчих дій та оперативно встановили особу зловмисника і затримали його на території Одещини у порядку ст.208 КПК України.

Нападником виявився 42-річний житель Балти.

Чоловік зізнався у скоєному злочині та пояснив поліцейським, що того вечора, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.

42-річну жінку з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Наразі за її життя борються лікарі. Жінка має на утриманні четверо дітей.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п. 7 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.