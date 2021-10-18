У Києві засуджено серійного крадія, який обчищав автомобілі

Крадій загримів до тюрми надовго

У Києві засуджено 40-річного чоловіка за фактами викрадення з автомобілів особистих речей громадян на території Деснянського району столиці (ч. 3 ст. 185 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, досудовим розслідуванням встановлено понад 30 епізодів злочинної діяльності чоловіка, який шляхом розбиття скла викрадав з автомобілів відеореєстратори, інструменти, запчастини та інші речі. Вказаними діями зловмисник завдав потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 49 тис. грн.

Правоохоронці зазначили, що після обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою кількість крадіжок з автомобілів на території Деснянського району столиці значно зменшилась.

На даний час зловмисника визнано винним у вчиненні злочинів та призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців ув’язнення.

Як повідомлялося, 16 жовтня у столиці серед білого дня невідомі зловмисники пограбували автомобіль директора «Прозорро.Продажі», який був припаркований біля ВДНГ. Крадії розбили скло, і викрали сумку з комп’ютером.

18 жовтня вранці в Печерському районі Києва власники кількох автівок отримали неприємний «сюрприз». Вночі невідомі зняли колеса з автомобілів.

Раніше авто керівника антикорупційної прокуратури було пограбовано.