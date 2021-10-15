У Білій Церкві поліцейський побив водія-порушника

ДБР оголосив підозру інспектору

У Київській області слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білої Церкви, який побив порушника правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, у ніч з 9 на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій у стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ).

Під час оформлення протоколу та вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття.

Поліцейський підозрюється в перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомлялося, нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали виконувача обов’язків начальника одного із секторів кримінальної поліції міста Бровари за вимагання $5 тис. у затриманого ним чоловіка, який перебував у розшуку за розбій.