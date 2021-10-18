На Київщині чоловік через образу ледь не вбив двох відвідувачів кав’ярні (фото)

Раніше судимий чоловік під час бійки дістав ніж

17 жовтня близько 4 години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Миронівка поранено двох чоловіків. На місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Провівши низку невідкладних слідчо-оперативних дій, правоохоронці з’ясували, що в одній із кав'ярень між місцевим 43-річним жителем та двома іншими чоловіками виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку.

Під час конфлікту раніше судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав ніж та наніс гостям кав'ярні ножові поранення, а потім втік з місця події.

Постраждалих з пораненнями різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

У нападника правоохоронці вилучили ніж Фото: Нацполіція

43-річного нападника поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.