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    На Київщині чоловік через образу ледь не вбив двох відвідувачів кав’ярні (фото)

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    Поліція затримала нападника - На Київщині чоловік через образу ледь не вбив двох відвідувачів кав’ярні (фото)
    Поліція затримала нападника
    Фото: Нацполіція

    Раніше судимий чоловік під час бійки дістав ніж

    17 жовтня близько 4 години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Миронівка поранено двох чоловіків. На місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Провівши низку невідкладних слідчо-оперативних дій, правоохоронці з’ясували, що в одній із кав'ярень між місцевим 43-річним жителем та двома іншими чоловіками виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку.

    Під час конфлікту раніше судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав ніж та наніс гостям кав'ярні ножові поранення, а потім втік з місця події.

    Постраждалих з пораненнями різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

    У нападника правоохоронці вилучили ніж Фото: Нацполіція
    У нападника правоохоронці вилучили ніж Фото: Нацполіція

    43-річного нападника поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України.

    За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Теги: Національна поліція України кримінал бійка Київщина
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    На Київщині чоловік через образу ледь не вбив двох відвідувачів кав’ярні (фото)