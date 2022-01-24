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    На Київщині озброєний француз зачинився у квартирі з дитиною (відео)

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    Для затримання агресивного іноземця була розпочата спецоперація за участі бійців спецпідрозділу КОРД - На Київщині озброєний француз зачинився у квартирі з дитиною (відео)
    Для затримання агресивного іноземця була розпочата спецоперація за участі бійців спецпідрозділу КОРД
    фото скріншот відео

    Інцидент стався ввечері 23 січня в селі Святопетрівське Бучанського району

    На Київщині громадянин Франції через сварку з дружиною зачинився у квартирі з дворічною дитиною, а силовикам, які прибули на виклик, погрожував гвинтівкою. Про це повідомляє пресслужба поліцї київської області.

    Інцидент стався ввечері 23 січня в селі Святопетрівське Бучанського району.

    «31-річний громадянин Франції посварився з дружиною, виставив жінку та чотирирічну дитину на мороз, після чого зачинився у будинку разом із дворічною донькою. Жінка намагалась залагодити конфлікт, однак чоловік продовжував агресивно висловлюватись в її бік та не пускав до помешкання. Зрештою жінка викликала поліцію. Правоохоронці разом із жінкою зайшли на подвір’я домоволодіння та постукали у двері. Чоловік почав погрожувати поліцейським застосуванням гвинтівки, після чого знову зачинився у помешканні», – йдеться у повідомленні.

    Для затримання агресивного іноземця була розпочата спецоперація за участі бійців спецпідрозділу КОРД.

    «Дитину повернули матері, а чоловіка затримали… За місцем проживання правопорушника правоохоронці вилучили гвинтівку, 14 газових балонів до неї, а також два арбалети», – додали в обласному главку поліції.

    Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до 15 або навіть довічне позбавлення волі.

    Нагадаємо, поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників.

    Теги: іноземці Київщина поліція жінка чоловік
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    На Київщині озброєний француз зачинився у квартирі з дитиною (відео)