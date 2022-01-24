На Київщині озброєний француз зачинився у квартирі з дитиною (відео)

Для затримання агресивного іноземця була розпочата спецоперація за участі бійців спецпідрозділу КОРД

Інцидент стався ввечері 23 січня в селі Святопетрівське Бучанського району

На Київщині громадянин Франції через сварку з дружиною зачинився у квартирі з дворічною дитиною, а силовикам, які прибули на виклик, погрожував гвинтівкою. Про це повідомляє пресслужба поліцї київської області.

Інцидент стався ввечері 23 січня в селі Святопетрівське Бучанського району.

«31-річний громадянин Франції посварився з дружиною, виставив жінку та чотирирічну дитину на мороз, після чого зачинився у будинку разом із дворічною донькою. Жінка намагалась залагодити конфлікт, однак чоловік продовжував агресивно висловлюватись в її бік та не пускав до помешкання. Зрештою жінка викликала поліцію. Правоохоронці разом із жінкою зайшли на подвір’я домоволодіння та постукали у двері. Чоловік почав погрожувати поліцейським застосуванням гвинтівки, після чого знову зачинився у помешканні», – йдеться у повідомленні.

Для затримання агресивного іноземця була розпочата спецоперація за участі бійців спецпідрозділу КОРД.

«Дитину повернули матері, а чоловіка затримали… За місцем проживання правопорушника правоохоронці вилучили гвинтівку, 14 газових балонів до неї, а також два арбалети», – додали в обласному главку поліції.

Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до 15 або навіть довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників.