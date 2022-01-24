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    На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)

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    Правоохоронці вилучили у чоловіка пістолети, набої та обладнання - На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)
    Правоохоронці вилучили у чоловіка пістолети, набої та обладнання
    фото: vn.npu.gov.ua

    Житель Вінниччини зі старих пістолетів, робив нові вогнепальні

    До поліції надійшла оперативна інформація, що 43-річний житель Погребищенської територіальної громади за місцем проживання облаштував майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Ця інформація підтвердилася під час обшуку. Зі старої та небойової зброї він виготовляв вогнепальну. А майстерню під це він облаштував прямо у себе дома. Там встановив обладнання. Взяли зловмисника на «гарячому». Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    «Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного оперативники вилучили пістолети, набої та обладнання, на якому він переробляв зброю. Вилучене направлено на експертизу», – йдеться у повідомленні.

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    На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)
    На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)
    На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)
    На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)
    На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)
    фото: vn.npu.gov.ua

    Усе вилучене правоохоронці відправили на експертизу. За такий злочин чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

    У відео, яке опублікували правоохоронці, підозрюваний каже, що живе сам. Додає – усе робив у рамках закону.

    Поліцією розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

    Вінницькі поліцейські викрили майстерню з виготовлення зброї
    Автор: Поліція Вінниччини

    До слова, раніше Служба безпеки України у Київській області викрила підпільний цех із виготовлення засобів ураження. Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками.

    Читайте також: У Чернівцях поліцейські «накрили» підпільний цех із виготовлення зброї
    Теги: зброя Вінниччина поліція чоловік злочин
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    На Вінниччині чоловік вдома облаштував збройну майстерню (фото, відео)