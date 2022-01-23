Директор школи на Вінниччині, який вдарив учня, звільнився

Педагога, якого звинуватили в приниженні учня, підтримали колеги та батьки

Вчителі кажуть, що діти нібито порушували дисципліну, тому виправдовують свого колишнього керівника

Директор Жабокрицької школи, що у Вінницькій області, якого звинуватили у побитті та приниженні учня, звільнився з роботи, проте педагога підтримали деякі його колеги та батьки інших дітей. Про це повідомляє «Суспільне».

У Крижополі відбулося засідання робочої групи, яка проводила службове розслідування щодо перевищення директором школи службових обов'язків. Робоча група рекомендувала селищному голові звільнити директора школи через його непедагогічну поведінку. Проте чоловік сам написав заяву.

Проти звільнення директора школи виступили деякі батьки школярів та його колеги.

Педагогиня Ірина Павлів каже, що учні сьомого класу, де стався конфлікт, нібито час уроків порушують дисципліну та не виконують домашнього завдання.

Батьки та деякі учні також підтримують педагога.

Нагадаємо, у Вінницькій області в Жабокрицькій сільській школі директор голосно кричав на учня сьомого класу та вдарив його по голові. Все через те, що діти перешіптувались під час уроку.

Раніше на Закарпатті вчителька отримала штраф за булінг першокласниці.

Також поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові: била дітей головою об парту. Як згодом стало відомо, на Київщині вчителька молодших класів, яка била учнів, заплатить штраф.

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