Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників

Чоловіки напали на комунальників під час демонтажу МАФів

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час демонтажу МАФів у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 8 грудня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі невідомі напали на працівників комунального підприємства під час демонтажу незаконно встановлених МАФів. Оперативний черговий негайно направив на місце події наряд патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів.

Правоохоронці встановили, що під час демонтажу до комунальників підійшли троє чоловіків та почали їм перешкоджати. Невідомі порізали колеса евакуатора, а далі нанесли тілесні ушкодження двом співробітникам комунальної установи. Від госпіталізації потерпілі відмовились.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Усіх трьох нападників комунальники зупинили та тримали до приїзду поліції. Правоохоронці встановили осіб зловмисників. Це – громадяни іншої держави, 1981,1985 та 1987 років народження, які у подальшому затримані поліцейськими у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі готують повідомлення затриманим про підозру, а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.