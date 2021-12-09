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    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників

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    8 грудня комунальники демонтували незаконні МАФи біля Дарницького вокзалу - Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    8 грудня комунальники демонтували незаконні МАФи біля Дарницького вокзалу
    фото: КМДА

    Чоловіки напали на комунальників під час демонтажу МАФів

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час демонтажу МАФів у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, 8 грудня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі невідомі напали на працівників комунального підприємства під час демонтажу незаконно встановлених МАФів. Оперативний черговий негайно направив на місце події наряд патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів.

    Правоохоронці встановили, що під час демонтажу до комунальників підійшли троє чоловіків та почали їм перешкоджати. Невідомі порізали колеса евакуатора, а далі нанесли тілесні ушкодження двом співробітникам комунальної установи. Від госпіталізації потерпілі відмовились.

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    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників
    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

    Усіх трьох нападників комунальники зупинили та тримали до приїзду поліції. Правоохоронці встановили осіб зловмисників. Це – громадяни іншої держави, 1981,1985 та 1987 років народження, які у подальшому затримані поліцейськими у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

    За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі готують повідомлення затриманим про підозру, а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці напад МАФи
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    Поліція затримала трьох іноземців, які побили столичних комунальників