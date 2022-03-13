На Київщині під час евакуації зникла дитина (фото)

Хлопчик із бабусею втікав з окупованої території

Під час евакуації 10 березня у Київській області зник маленький хлопчик, який намагався разом з бабусею втекти у безпечніше місце. Про пошуки повідомляють волонтери у соцмережах.

Відомо, що маленький Олександр плив у човні з бабусею, двома собаками та іншими біженцями. Бабуся загинула, а дитину начебто забрав рятувальник. Хлопчика шукають у Вишгородському районі Київщини.

Також відомо, що під Мелітополем окупанти танком розчавили автомобіль з дитиною.