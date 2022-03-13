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    На Київщині під час евакуації зникла дитина (фото)

    Волонтери намагаються відшукати дитину - На Київщині під час евакуації зникла дитина (фото)
    Волонтери намагаються відшукати дитину
    фото: соцмережі

    Хлопчик із бабусею втікав з окупованої території

    Під час евакуації 10 березня у Київській області зник маленький хлопчик, який намагався разом з бабусею втекти у безпечніше місце. Про пошуки повідомляють волонтери у соцмережах.

    Відомо, що маленький Олександр плив у човні з бабусею, двома собаками та іншими біженцями. Бабуся загинула, а дитину начебто забрав рятувальник. Хлопчика шукають у Вишгородському районі Київщини.

    Також відомо, що під Мелітополем окупанти танком розчавили автомобіль з дитиною.

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    Теги: окупанти діти війна Київщина
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    На Київщині під час евакуації зникла дитина (фото)