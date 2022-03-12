Під Мелітополем окупанти танком розчавили автомобіль з дитиною

Правоохоронці встановлюють особи загиблих

Окупанти путінської армії розчавили автомобіль «Таврія», який зупинився на узбіччі між селами Нестерянка та Мирне, що неподпалік Мелітополя. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Запорізької області. Внаслідок цього злочину загинули двоє дорослих чоловіків та дитина – хлопчик, який згорів у палаючому автомобілі.

Правоохоронці встановлюють особи всіх загиблих.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Тим часом у самому Запоріжжі на узбіччі з'являються такі «дорожні знаки». Жителі Запоріжжя демонструють окупантам, як їх «раді тут бачити».

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, що відомо про викраденого окупантами мера Мелітополя. Міністерство внутрішніх справ України розцінює дії російських окупантів, які викрали мера Мелітополя Івана Федорова, як тероризм.

Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

Вдень 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати.