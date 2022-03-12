Рашисти розстріляли жінок та дітей на Київщині: семеро загиблих

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх

Під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя за погодженим «зеленим коридором» окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась винятково з жінок та дітей.

Розвідка повідомляє, що це звірство російські загарбники скоїли 11 березня. Унаслідок цинічного обстрілу семеро людей загинули, із них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

В управлінні розвідки нагадали, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією «Про захист цивільного населення під час війни».

Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, прирівнюються до військового злочину.

Сьогодні, 12 березня, поки йшла евакуація окупанти рознесли станцію швидкої допомоги у Тростянці. Російські орки вкрали три машини швидкої допомоги.

Також відомо, що під Мелітополем окупанти танком розчавили автомобіль з дитиною.

Додамо, що російських військових, які намагаються повернутися додому, вбивають «розстрільні загони».

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