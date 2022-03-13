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    Події в Україні

    Українські військові збили літак окупантів під Черніговом

    Літак впав у лісосмузі - Українські військові збили літак окупантів під Черніговом
    Літак впав у лісосмузі
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    Знешкодили ворожий літак типу Су

    При спробі авіаційного нальоту в районі Чернігова був збитий літак окупантів типу Су (модель російського літака уточнюється). Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    За попередньою інформацією збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.

    «Яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост». Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

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    Теги: окупанти ЗСУ Чернігівщина літак військові Україна
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    Українські військові збили літак окупантів під Черніговом