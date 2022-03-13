Українські військові збили літак окупантів під Черніговом
Знешкодили ворожий літак типу Су
При спробі авіаційного нальоту в районі Чернігова був збитий літак окупантів типу Су (модель російського літака уточнюється). Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».
За попередньою інформацією збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.
«Яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост». Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.