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    Події в Україні

    На Луганщині окупанти вбили відомого волонтера-інваліда

    Волонтер допомагав українським військовим усім необхідним - На Луганщині окупанти вбили відомого волонтера-інваліда
    Волонтер допомагав українським військовим усім необхідним
    фото: The Ukrainians

    Російські фашисти застрелили чоловіка прямо у інвалідному візку

    Російські воєнні злочинці вбили відомого волонтера з інвалідністю (без руки й ноги), підприємця Олександра Кононова, який свого часу був звільнений з полону «ЛНР». Як повідомляють у соцмережах його друзі та журналісти, які спілкувалися з Олександром, чоловіка застрелили в його будинку на Луганщині просто в інвалідному візку.

    «Сані більше немає. Пережити окупацію, полон, нове вторгнення і бути застреленим у власному будинку просто в візочку. Тварі. Спи, братику. Ти дуже крутий. Ти справжній Українець Донбасу. Мордор маст дай», – написав журналіст Руслан Горовий.

    Кононов мав інвалідність першої групи (внаслідок травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу). Незважаючи на це, був надзвичайно активною й діяльною людиною, активістом руху «Юридичний лікбез для водіїв».

    З початком російської агресії на Донбасі у 2014-му Олександр разом із дружиною Вікторією почав активно допомагати українській армії – розвозив на позиції воду, їжу, медикаменти. Якось у розпал війни волонтери помилково заїхали на ворожий блокпост. Олександр потрапив у полон до бойовиків «ЛНР». Пережив катування «на підвалі».

    Через 98 днів, у жовтні 2014-го, був звільнений із полону за обміном.

    Після цього переїхав у напівзакинуте село Десятини на Житомирщині. Придбав одну з давно залишених хат, перевіз туди кіз та овець і запустив маленьку козячу ферму із сироварнею. Торговельна марка «Сири Санича» відома багатьом відвідувачам сільськогосподарських ярмарків у Києві та інших містах України.

    Втім, через кілька років Олександр повернувся на рідний Донбас, під рідний Сєвєродонецьк.

    І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову почав активно допомагати українським воїнам. Ще за кілька днів до смерті пішки пройшов до Сєвєродонецька, щоб розжитися «гуманітаркою» для військовослужбовців.

    «Щоб убити людину на інвалідному візку – треба боятися до усрачки вишиванку та прапор, який завжди був у Сашка», – зауважила волонтерка Ірина Солошенко.

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    Теги: окупанти Донбас Луганщина війна вбивство полон смерть журналіст
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    На Луганщині окупанти вбили відомого волонтера-інваліда