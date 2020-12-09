На Київщині під колеса авто потрапили три пішоходи (фото)

У Вишневому водій автомобіля Ford скоїв наїзд на пішохода

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами ДТП

Упродовж минулої доби на автошляхах Київської області сталося чотири автопригоди, з яких три – за участі пішоходів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, дві аварії трапились у Броварському районі. Поблизу села Гоголів водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці. Потерпілого з численними травмами госпіталізовано до медичного закладу.

Ще одна ДТП відбулась у селі Погреби внаслідок зіткнення автомобілів Daewoo, Mercedes та DAF. Водіїв легковика та мікроавтобуса – місцеву жительку та мешканця Києва - з різними травмами доставлено до лікарні.

Крім того, у місті Кагарлик водій автомобіля Huindai скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловіка з переломом ноги доправлено до медичного закладу.

У місті Вишневе водій автомобіля Ford скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину неосвітленим нерегульованим переходом. Пішохода з численними травмами госпіталізували.

Як повідомлялося, 7 грудня ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) пішохід потрапив під колеса автомобіля.