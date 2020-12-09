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    Новини

    На Київщині під колеса авто потрапили три пішоходи (фото)

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    У Вишневому водій автомобіля Ford скоїв наїзд на пішохода - На Київщині під колеса авто потрапили три пішоходи (фото)
    У Вишневому водій автомобіля Ford скоїв наїзд на пішохода

    Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами ДТП

    Упродовж минулої доби на автошляхах Київської області сталося чотири автопригоди, з яких три – за участі пішоходів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, дві аварії трапились у Броварському районі. Поблизу села Гоголів водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці. Потерпілого з численними травмами госпіталізовано до медичного закладу.

    Ще одна ДТП відбулась у селі Погреби внаслідок зіткнення автомобілів Daewoo, Mercedes та DAF. Водіїв легковика та мікроавтобуса – місцеву жительку та мешканця Києва - з різними травмами доставлено до лікарні.

    Крім того, у місті Кагарлик водій автомобіля Huindai скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловіка з переломом ноги доправлено до медичного закладу.

    У місті Вишневе водій автомобіля Ford скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину неосвітленим нерегульованим переходом. Пішохода з численними травмами госпіталізували.

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    На Київщині під колеса авто потрапили три пішоходи (фото)
    На Київщині під колеса авто потрапили три пішоходи (фото)
    На Київщині під колеса авто потрапили три пішоходи (фото)
    На Київщині під колеса авто потрапили три пішоходи (фото)

    Як повідомлялося, 7 грудня ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) пішохід потрапив під колеса автомобіля.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал Київщина автомобіль
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