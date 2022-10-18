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На Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої ракети РФ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої ракети РФ (фото)
фото: ДСНС

Від жителів Обухівського району було отримано звернення щодо обстеження місцевої акваторії

В Обухівському районі Київської області піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої російської ракети. Про це повідомляє ГУ ДСНС Київщини.

На Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої ракети РФ (фото) фото 1

«17 жовтня від жителів Обухівського району було отримано звернення щодо обстеження місцевої акваторії. Група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України здійснила перевірку акваторії та вилучила бойову частину збитої ворожої ракети», – йдеться в повідомленні.

На Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої ракети РФ (фото) фото 2

ГУ ДСНС України у Київській області також нагадує, що не можна пересуватися по не обстеженим територіям. «Наразі дуже небезпечні часи! - Категорично забороняється самостійно проводити з підозрілим предметом будь-які дії (торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати, підіймати, перерізати, та ін.)», - зазначили у службі.

На Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої ракети РФ (фото) фото 3

Нагадаємо, 18 жовтня через обстріл РФ був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Києві, через що є перебої в електропостачанні мешканців Броварського та Вишгородського районів Київщини.

Теги: рятувальники ДСНС ракета війна Київщина

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