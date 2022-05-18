Київщина знову зі світлом: ремонти закінчили швидше, ніж планувалось

За словами Тимошенка, роботи тривали 45 днів замість раніше запланованих 60-ти

Над відновленням комунікацій було залучено більше тисячі спеціалістів

В Офісі Президента повідомили про завершення робіт з відновлення електропостачання у звільненій від російських окупантів Київській області. Загалом доступ до електроенергії був відновлений для 260 тис. споживачів.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Тимошенка, роботи тривали 45 днів замість раніше запланованих 60-ти, а над відновленням комунікацій було залучено більше тисячі спеціалістів.

«До відновлювальних робіт було залучено понад 1000 працівників з різних регіонів України. Живлення відновили у більше як 260 тисяч споживачів. Якщо ще додати чисел – то окупанти пошкодили 10 000 кілометрів електроліній. Вартість робіт – 300 мільйонів гривень», – зазначив він.

Тимошенко подякував усім працівникам ремонтних бригад, зусиллями яких вдалося допомогли мешканцям Київщини стати на крок ближче до звичного життя.

Як раніше зазначав Кирило Тимошенко, до кінця травня буде відкрито рух відновленим мостом поблизу Стоянки, що на Київщині.