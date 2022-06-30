Деокупована Київщина. Верещук показала, що її розчулило до сліз (відео)

Звільнені території потроху повертаються до звичного життя

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук побувала на деокупованій Київщині.

В одному з населених пунктів, місцеві діти заспівали для чиновниці «Ой у лузі, червона калина».

«Хіба це можна слухати без сліз?», – написала міністерка.

Нагадаємо, в четвер, 30 червня, о 15:00 в парку Шевченка відбудеться урок з мінної безпеки.

«Експерти ДСНС підготували макети, захисні костюми, і цікаву інформацію, що буде корисна як дітям, так і дорослим», – йдеться у повідомленні.

Волонтери розповіли, що присутні зможуть врятуватись від спеки за допомогою води, а діти отримають розмальовки.