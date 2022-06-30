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  4. Деокупована Київщина. Верещук показала, що її розчулило до сліз (відео)
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    Деокупована Київщина. Верещук показала, що її розчулило до сліз (відео)

    Українські діти показують дорослий рівень патріотизму - Деокупована Київщина. Верещук показала, що її розчулило до сліз (відео)
    Українські діти показують дорослий рівень патріотизму
    скріншот з відео

    Звільнені території потроху повертаються до звичного життя

    Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук побувала на деокупованій Київщині.

    В одному з населених пунктів, місцеві діти заспівали для чиновниці «Ой у лузі, червона калина».

    «Хіба це можна слухати без сліз?», – написала міністерка.

    Нагадаємо, в четвер, 30 червня, о 15:00 в парку Шевченка відбудеться урок з мінної безпеки.

    «Експерти ДСНС підготували макети, захисні костюми, і цікаву інформацію, що буде корисна як дітям, так і дорослим», – йдеться у повідомленні.

    Волонтери розповіли, що присутні зможуть врятуватись від спеки за допомогою води, а діти отримають розмальовки.

    Теги: росія окупанти діти війна Київщина Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Деокупована Київщина. Верещук показала, що її розчулило до сліз (відео)