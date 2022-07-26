Київщина після окупантів. Які об'єкти і де зараз відновлюють

Цього тижня планують розпочати роботи ще на 87 об’єктах

У Київській області триває відновлення пошкоджених у ході бойових дій об'єктів інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

На 139 об’єктах ремонтні роботи вже завершено. Відновили адміністративну будівлю, два Центри творчості дітей та юнацтва, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, чотири заклади загальної середньої освіти, дитячий садок, 15 закладів охорони здоров'я, 50 багатоквартирних будинків та 65 – приватних.

Найбільше об'єктів відновили в Бучанському районі.

Зараз ремонти тривають на 228 об’єктах. Цього тижня планують розпочати роботи ще на 87 об’єктах.

Для відновлення інфраструктури Київщини у квітні з резервного фонду держбюджету виділили 400 мільйонів гривень. Кошти призначені для ліквідації незначних ушкоджень: для заміни вікон, дверей, ремонту покрівлі у будівлях.

Відновлення об'єктів інфраструктури на Київщині

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову країни.

Також повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги ЄС, підкріплені гарантіями з бюджету ЄС, – із цих коштів 1,05 млрд євро будуть надані негайно.

Раніше повідомлялося про початок роботи з відновлення підірваної дамби в районі с. Демидів у Київській області.