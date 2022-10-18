Внаслідок ранкової атаки без світла залишились два райони Київщини

Без світла залишилось 2108 жителів Броварського та Вишгородського районів

18 жовтня через обстріл РФ був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Києві, через що є перебої в електропостачанні мешканців Броварського та Вишгородського районів Київщини. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Без світла залишилось 2108 клієнтів. Наші фахівці докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів Київщини, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт. Дії компанії скоординовані з місцевою владою та рятувальними службами. Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом мешканців Київщини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в області розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуації всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Крім того, сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

До слова, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.