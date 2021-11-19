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    На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)

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    Під час обшуків поліцейські вилучили понад 43 тисячі пачок цигарок іноземних марок - На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)
    Під час обшуків поліцейські вилучили понад 43 тисячі пачок цигарок іноземних марок
    фото: Нацполіція

    Контрафактна продукція збувалася на території Київської області

    Працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками УСР у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрили підпільний склад контрафактних цигарок. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час обшуків поліцейські вилучили понад 43 тисячі пачок цигарок іноземних марок, у тому числі невизначеного походження, а також майже 185 літрів контрафактного алкоголю.

    За попередніми даними, група осіб збувала цигарки на території Фастівщини. У продукції були відсутні марки акцизного податку. Цигарки реалізовували під виглядом імпортної продукції.

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    На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)
    На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)
    На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)
    На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

    Збувачам контрафакту загрожує до десяти років ув’язнення.

    Теги: Національна поліція України кримінал тютюнові вироби Київщина
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    На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)