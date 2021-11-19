На Київщині поліція викрила склад контрафактних цигарок та алкоголю (фото)

Контрафактна продукція збувалася на території Київської області

Працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками УСР у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрили підпільний склад контрафактних цигарок. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 43 тисячі пачок цигарок іноземних марок, у тому числі невизначеного походження, а також майже 185 літрів контрафактного алкоголю.

За попередніми даними, група осіб збувала цигарки на території Фастівщини. У продукції були відсутні марки акцизного податку. Цигарки реалізовували під виглядом імпортної продукції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Збувачам контрафакту загрожує до десяти років ув’язнення.