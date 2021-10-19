В Україні значно подорожчають цигарки. Стало відомо, скільки коштуватиме пачка

У наступні два роки вартість однієї пачки цигарок зросте щонайменше на 50%

У 2022 році кожна пачка цигарок, що продаються в Україні, подорожчає, в середньому, на 8–10 грн та коштуватиме не менш ніж 50 грн. Про це повідомляє Obozrevatel.

Протягом 2023 року вартість пачки цигарок зросте ще на 20 грн.

Подорожчання насамперед пов’язане зі зростанням акцизів. Щорічно вони підвищуються приблизно на 20%. Це передбачено в уже ухваленому законі України. Зобов’язання піднімати ціни на цигарки Україна взяла на себе, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

«Ми взяли на себе певні зобов’язання, ми повинні привести ціни на сигарети у відповідність із рівнем, який на сьогодні є в Європі», – пояснює економіст Максим Праздиков.

Для європейців така умова – можливість, зокрема, уникнути перетікання дешевих українських сигарет на їхній ринок. І хоча в законопроєкті №5600 не передбачено подорожчання сигарет, цього уникнути не вдасться, вважає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Нагадаємо, з квітня 2020 року до квітня 2021 року в Україні підвищились ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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