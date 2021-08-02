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    Караван цигаркових контрабандистів затримано на Буковині (відео)

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    Зупиняли контрабандистів прикордонники з попереджувальними пострілами - Караван цигаркових контрабандистів затримано на Буковині (відео)
    Зупиняли контрабандистів прикордонники з попереджувальними пострілами
    Фото: Держприкордонслужба

    Прикордонники завадили переміщенню чималої кількості сигарет до Румунії

    В суботі, 31 липня, співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького загону та бійці «ДОЗОРу» припинили дві спроби незаконного переміщення сигарет до Румунії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook.

    ««Бізнес-маршрут» сигаретних караванщиків пролягав гірськими стежками по території України на ділянці відділу «Селятин» та мав закінчуватись в Румунії. Зупиняли контрабандистів прикордонники з попереджувальними пострілами. В ході переслідування затримано шістьох громадян України з 21 пакунком сигарет», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що для того, аби незаконно перемістити понад 10 тисяч пачок сигарет через кордон та відслідковувати дії прикордонних нарядів, молодики взяли з собою радіостанції і тепловізор.

    Крім того, на ділянці відділу «Фальків» правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через кордон 25 пакунків з сигаретами (понад 12 тис. пачок).

    Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України продовжує проводити посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів «ДОЗОРу» та Кінологічного навчально центру.

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    Теги: прикордонники контрабанда тютюнові вироби Чернівецька область кордон
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    Караван цигаркових контрабандистів затримано на Буковині (відео)