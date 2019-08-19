На Київщині поліція виявила чергового наркоаграрія



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Чоловік облаштував парник, в якому вирощував коноплі Фото: Нацполіція

Поліцейські ліквідували чергові посіви конопель

В одному з сіл Миронівського району Київської області у місцевого жителя правоохоронці виявили посіви нарковмісної рослини.

35-річний чоловік на власній присадибній ділянці зайнявся вирощуванням конопель, для цього він облаштував парник. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході проведення санкціонованого обшуку працівники Миронівського відділу поліції виявили 94 рослини конопель. Їх вилучено як речові докази та направлено для проведення відповідної експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.