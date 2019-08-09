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    На Київщині жінка збувала наркотики, які отримувала для лікування (фото)

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    Правоохоронці&nbsp;вилучили у жінки 89 таблеток метадону - На Київщині жінка збувала наркотики, які отримувала для лікування (фото)
    Правоохоронці вилучили у жінки 89 таблеток метадону
    Фото: Нацполіція

    Поліція Фастова затримала жінку за торгівлю наркотиками

    У Фастові молода жінка перебувала на метадоновій програмі у місцевій лікарні та збувала лікарські препарати наркозалежній особі.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, в ході оперативних заходів правоохоронці виявили та вилучили у жінки 89 таблеток метадону. Вилучені речовини направлено на відповідні експертизи.

    34-річну зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    На Київщині жінка збувала наркотики, які отримувала для лікування (фото)
    На Київщині жінка збувала наркотики, які отримувала для лікування (фото)

    У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних речовин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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