На Київщині поліція виявила у грабіжника зброю та наркотики (фото)



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Поліція вилучила у злочинця амфетамін, зброю, боєприпаси, ножі, переговорні пристрої Фото: Нацполіція

Під час обшуку злочинець нацькував на поліцію собак бійцівської породи

На території дачних будинків населених пунктів Андріївка та Миколаївка Макарівського району сталася низка крадіжок. При проведенні оперативно-розшукових заходів працівники поліції Макарівщини встановили особу зловмисника, який збував крадене майно.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За місцем тимчасового проживання чолов’яги поліцейські спільно з бійцями полку поліції особливого призначення завітали з санкціонованим обшуком в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактом крадіжок.

Мешканець будинку нацькував на них собак бійцівської породи. Однак правоохоронці швидко подолали цю перешкоду і зайшли до оселі.

Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили та вилучили викрадені речі. Зокрема, 2 скутери у розібраному стані, бензопили, різне майно, що не належить крадієві.

Також вилучено як речові докази обладнання для виготовлення наркотичних речовин, амфетамін, зброю, боєприпаси, ножі, переговорні пристрої.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за фактом незаконного зберігання наркотиків та зброї.