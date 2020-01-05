У Львові чоловік здійснив збройний напад на магазин (фото)
Поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів
Оперативники карного розшуку поліції Львівщини затримали чоловіка у магазині на вулиці Шевченківська під час вчинення чергового злочину – погрожуючи працівниці зброєю, він намагався заволодіти товаром та виручкою, повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.
Як повідомили у пресслужбі, під час затримання поліцейські вилучили у 31-річного львів’янина предмет, схожий на револьвер та набої до нього. Зброя та боєприпаси скеровані на експертне дослідження.
Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний до щонайменше п’яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою у торгівельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.
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