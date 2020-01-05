У Харкові чоловік хотів здати автомат в ломбард



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Фото: відділу комунікації поліції Харківської області

Про незвичайного перехожого в поліцію повідомили очевидці

У Харкові поліція затримала чоловіка, який ходив по місту з автоматом. Про це повідомляє Головне управління поліції в Харківській області.

«4 січня о 13.06 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гагаріна ходить людина, у якої в руках предмет, схожий на автомат. На місце події виїжджали співробітники патрульної поліції і слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. За адресою поліцейські виявили 26-річного мешканця Балаклії, який мав при собі рушницю», – розповіли правоохоронці.

У свою чергу 26-річний житель Балаклійського району заявив, що хотів здати рушницю в ломбард.

Зброю у чоловіка вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомлялося, у Харкові на залізничній станції Липовий Гай електричка сполученням Харків-Лозова збила на смерть 51-річного жителя міста Дергачі.

Нагадаємо, в Італії автомобіль в’їхав в групу туристів – шестеро загиблих.