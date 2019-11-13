На Київщині поліція затримала молодика, який обкрадав дачі (фото)



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Чоловік викрадав із будинків електроінструменти Фото: Нацполіція

Викрадене майно молодик здавав до ломбардів

Працівники Фастівського відділення поліції затримали 30-річного місцевого жителя, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні низки крадіжок з дачних будинків.

В ході слідчих дій поліцейські встановили, що молодик вчинював правопорушення з серпня по жовтень цього року. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Шляхом злому вхідних дверей та вікон підозрюваний проникав у будинки, звідки викрадав електроінструменти, зварювальні апарати, побутову техніку, велосипеди та мопед тощо. Викрадене майно молодик здавав до ломбардів, а грошові кошти витрачав на власні потреби.

У скоєному чоловік зізнався та надав правдиві покази. Речові докази вилучено.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 1 ст. 162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.