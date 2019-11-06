У Бучі чолов’яга, погрожуючи ножем, забрав касу магазину (фото, відео)



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Правоохоронці затримали підозрюваного у пограбуванні магазину Фото: Нацполіція

Розбійник викрав у магазині 4 тис. грн

5 листопада ввечері на лінію «102» звернулася продавчиня одного з магазинів м. Буча і повідомила, що невідомий, погрожуючи ножем, забрав 4 тисячі гривень із каси.

Поліцейські Ірпінського відділку розпочали невідкладні розшукові дії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході відпрацювання камер вуличного відеоспостереження вдалося встановити особу підозрюваного. Вже сьогодні правоохоронці з’ясували місцеперебування зловмисника та затримали.

У зловмисника вилучено ніж як речовий доказ.

Як виявилося, 44-річний чолов’яга з місця злочину поїхав на таксі до іншого магазину. Там на викрадені гроші він придбав продукти та горілку. Хоча правоохоронцям затриманий пояснив, що пішов на злочин, бо не було чим платити за житло.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.